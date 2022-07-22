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Сегодня, 13:40

«Алания» потеряла чемпионский кубок 1995 года

Сергей Разин
корреспондент
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Владикавказская «Алания» потеряла свой кубок чемпионата России 1995 года, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, кубок пытаются найти третий год. Изначально в клубе считали, что трофей находится у экс-тренера Валерия Газзаева, однако специалист заявил, что не знает о местонахождении кубка.

«Алания» в 1995 году стала чемпионом России, опередив занявшего второе место «Локомотив» на 6 очков.

ФК Алания (Владикавказ)
0
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Александр Долгов

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Химки

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И К Ж
Мачей Рыбус

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Спартак

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Тимур Сулейманов

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Нижний Новгород

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Ростов

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