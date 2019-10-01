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Соснин вернулся к тренировкам в общей группе

12:53
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Полузащитник «Динамо» Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений, сообщает официальный Twitter клуба. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы.

29-летний футболист в прошлом сезоне провел 15 матчей за «Динамо».

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Дополнительная информация

https://twitter.com/FCDM_official/status/1178967790734184448

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