Соснин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений, сообщает официальный Twitter клуба. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы.

?Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений? pic.twitter.com/BL8grskUNL — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 1, 2019

29-летний футболист в прошлом сезоне провел 15 матчей за «Динамо».

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