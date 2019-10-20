Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал ничью с «Арсеналом» в 13-м туре РПЛ (1:1). В ворота сочинцев было назначено три пенальти, два из них Джанаев отразил и был признан лучшим игроком встречи.

— Сегодня было все против нас. Но каждый игрок сражался и отдавал всего себя на поле, — сказал Джанаев в эфире «Матч премьер». — Спасибо всей команде, что выстояли.

Удаление и три пенальти... Надо посмотреть эти моменты, изучить контакты в штрафной...

Первый раз такое выдалось, чтобы три пенальти. Два в моей карьере было, три — первый раз.