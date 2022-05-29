«Динамо» сделало предложение Николичу

По данным «СЭ», основной кандидат на пост главного тренера «Динамо» — Марко Николич. Московский клуб уже сделал 42-летнему сербскому специалисту предложение, тот должен дать ответ в начале следующей недели.

Также Николичем интересуются ЦСКА и «Партизан». Ранее «СЭ» сообщал о предложении армейцев в размере 2 миллиона евро в год.

В России Николич работал в «Локомотиве», с этим клубом он выиграл Кубок России.

Нынешний главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сегодня, 29 мая, объявил об уходе в отставку.