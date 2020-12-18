Соломатин: «Зачем держать Тедеско до конца сезона?»

Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» подвел итоги первой половины чемпионата.

— Как полагаете, доработает Тедеско в «Спартаке» до конца сезона?

— Едва ли. Зачем держать тренера, который не хочет оставаться в команде? Лучше сразу попрощаться. К тому же «Спартаку» требуется усиление, зимой наверняка появятся новички. Возможно, кто-то из аренды вернется. А Тедеско уже предупредил, что трансферами заниматься не собирается. И как приглашать игроков? Подобными заявлениями человек просто сжигает мосты.

— Тренер-то он хороший?

— Да. Из этого состава выжал максимум. Кого-то раздражает импульсивность Тедеско. А мне, наоборот, нравится, когда тренер на бровке живет игрой, заряжает своих футболистов эмоциями. Хотя иногда немец перегибал палку.

(Александр Кружков)

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