Соломатин: «Если Малкома и Клаудиньо будут вызывать в сборную России, то и наши футболисты станут лучше»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, как относится к иностранным футболистам, которые получают российское гражданство.

— То, что иностранные футболисты становятся гражданами нашей страны, это хорошо, — цитирует «РБ Спорт» Соломатина. — Пусть получают и становятся россиянами.

— А как вы относитесь к тому, что иностранцы будут выступать за сборную России?

— Малком и Клаудиньо — футболисты неплохого качества. Чем выше конкуренция в сборной, тем лучше качество игры. Если их будут вызывать в сборную России, то и наши футболисты станут лучше. Бразильцы должны со всей ответственностью играть за национальную команду.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.