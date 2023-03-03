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Булатов: «Какое-то соперничество «Спартак» навяжет «Зениту», но класс футболистов скажется»

Мария Гусева
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Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что «Зенит» выиграет чемпионат, — цитирует Metaratings.ru Булатова. — Будет разыгрываться второе место, на которое будет претендовать «Спартак». Какое-то соперничество «красно-белые» навяжут «Зениту», но класс футболистов скажется, и петербуржцы возьмут первое место».

Также Булатов прокомментировал продление контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Я согласен с руководством, которое решило продлить контракт сейчас. Тренер будет спокойнее работать. И команда теперь понимает, что тренер не до лета, а продолжит работу. Это вносит спокойствие в тренировочный процесс и жизнедеятельность клуба. Вижу по играм, что в связи с этим атмосфера в команде рабочая, нет никаких склок, никаких интриг, разборок внутри команды. Все сосредоточены, все понимают, есть стратегия на два-три года, Абаскаль будет вести команду дальше», — резюмировал он.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Абаскалем до лета 2025 года.

После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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