Дюрица уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что красно-зеленые не вылетят из РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Болельщики имеют право переживать из-за положения «Локомотива» в турнирной таблице. Конечно, такие результаты никого не могут устраивать. Думаю, у ребят в команде очень серьезный настрой на возобновление сезона. В зимнее трансферное окно в «Локомотив» пришли хорошие футболисты, которые усилят клуб и помогут выйти из сложного положения. «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Верю, что команда сможет исправить ситуацию в ближайший турах», — цитирует «РБ Спорт» Дюрицу.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками. Такое же количество очков у идущего на 13-м месте «Факела». На 12-й строчке расположился «Пари НН», оторвавшийся от зоны стыковых матчей на 6 очков. Ближайший преследователь «Локомотива» — «Химки» имеют в активе 12 баллов.