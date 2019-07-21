"Сочи" – "Зенит": следовало ли удалить игрока хозяев поля?

На 28-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Сочи" – "Зенит" арбитр Алексей Матюнин принял правильное решение, назначив пенальти в пользу зенитовцев и наказав желтой карточкой сочинца Ивана Миладиновича.

28-я минута матча "Сочи" - "Зенит".

Появились мнения, что рефери ошибся – ему якобы следовало удалить защитника хозяев за фол "последней надежды". Но уже не первый год существует правило, при котором за лишение соперника явной возможности забить гол выносится не красная, а желтая карточка. Если нарушение произошло в пределах штрафной площади, и сфоливший пытался сыграть в мяч.

28-я минута матча "Сочи" - "Зенит".

А вот если Миладинович задержал бы Сердара Азмуна, не пытаясь выбить мяч ногой, или толкнул бы его, тогда Матюнин достал бы красную карточку. А так – только предупреждение. (Александр Бобров)

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