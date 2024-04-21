«Сочи» ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»

«Сочи» сыграл вничью в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Уралом» — 2:2.

У гостей дубль оформил Алексей Ионов, забив на 46-й и 67-й минутах.

У хозяев отличились Сауль Гуарирапа и Александар Юкич, забивший на 87-й минуте.

«Сочи» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей, но все еще замыкает турнирную таблицу (19 очков). «Урал» с 24 баллами идет на 13-й строчке.