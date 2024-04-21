«Сочи» — «Урал»: видео голов
«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России — 2:2.
Счет сразу после перерыва открыл Алексей Ионов. Через 21 минуту 35-летний футболист оформил дубль после прохода Игоря Дмитриева по левому флангу.
Венесуэлец Сауль Гуарирапа отыграл один мяч на 77-й минуте. Через 10 минут австриец Александр Юкич сравнял счет.
46-я минута. Ионов — 0:1
67-я минута. Ионов — 0:2
77-я минута. Гуарирапа — 1:2
87-я минута. Юкич — 2:2
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|
3
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|24
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|41
|
4
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|38
|
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|9
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|37
|
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|9
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|
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|
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|6
|8
|10
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|
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|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
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|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
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|19
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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