«Сочи» — «Урал»: видео голов

«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России — 2:2.

Счет сразу после перерыва открыл Алексей Ионов. Через 21 минуту 35-летний футболист оформил дубль после прохода Игоря Дмитриева по левому флангу.

Венесуэлец Сауль Гуарирапа отыграл один мяч на 77-й минуте. Через 10 минут австриец Александр Юкич сравнял счет.

46-я минута. Ионов — 0:1

67-я минута. Ионов — 0:2

77-я минута. Гуарирапа — 1:2

87-я минута. Юкич — 2:2