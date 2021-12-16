Экс-тренер сборной России Игнатьев не видит ничего удивительного в уходе Витории из «Спартака»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не видит ничего удивительного в уходе Руя Витории из «Спартака». По словам российского специалиста, удачные результаты в Лиге Европы — дело случая.

«Сейчас люди в «Спартак» приглашаются просто так. Как-будто любой тренер может решить стилевую задачу клуба. Тренеров меняют люди, которые сами не знают, что такое футбол и футбольная жизнь. Конечно, это непозволительно. Поэтому я очень разочарован тем, что происходит в «Спартаке».

В увольнении Витории нет ничего удивительного. Нет результата. Таков закон этого жанра. В футболе все это знают, только не знают, когда уволят тренера, а его обязательно уволят. Все его результаты в Лиге Европы — это дело случая, не побоюсь этого слова, но было везение. То, что происходит в чемпионате России — это уже результат Витории, его взаимоотношения с футболистами.

Есть время подготовить команду до старта второй половины сезона. С этим я не вижу никаких проблем", — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

15 декабря португальский специалист Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.