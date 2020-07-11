Защитник «Спартака» Павел Маслов отметился автоголом в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

У сочинцев прошла опасная атака по флангу. Последовал прострел в штарфную, который прервал Александр Максименко. Но вратарь не смог зафиксировать мяч, и Маслов, пытаясь помешать добиванию, пяткой переправил летящий мяч в сетку ворот.