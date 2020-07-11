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«Сочи» — «Спартак»: Маслов забил автогол пяткой

11 июля 2020, 20:59
Игроки «Спартака» перед матчем с «Сочи». Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» перед матчем с «Сочи». Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов отметился автоголом в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

У сочинцев прошла опасная атака по флангу. Последовал прострел в штарфную, который прервал Александр Максименко. Но вратарь не смог зафиксировать мяч, и Маслов, пытаясь помешать добиванию, пяткой переправил летящий мяч в сетку ворот.

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