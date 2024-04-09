Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Бышовец рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Краснодара» после возвращения в команду главного тренера Мурада Мусаева. Он оценил шансы «быков» на борьбу за чемпионство с «Зенитом».

«Говорить о перестройке «Краснодара» я бы не стал. Приход Мусаева был органически правильно выбран. Игра при Мусаеве соответствовала концепции клуба и того, что хотел видеть президент. Мне думается, что уход Ивича — это и его требования, и переход на легионеров.

В первом матче под руководством Мусаева против «Локомотива» мне показалось, что команда раскрепостилась, и для меня это был положительный момент. Потому что твердые схемы ограничивают соперников. И опять же произошли изменения в составе. Если Мусаеву придется повысить уровень организации игры, а организация связана с игровой дисциплиной, что в свою очередь является признаком класса, тогда, думаю, все будет хорошо», — цитирует Бышовеца Metaratings.ru.

«Краснодар» примет «Зенит» в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-shansy-zenita-ukreplyayutsya-a-musaevu-pridyotsya-uchityvat-problemy-krasnodara-351685/
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
КДК рассмотрит поведение Юрана после поражения «Пари НН» от «Краснодара»
В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля
Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку: «Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться»
Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: «Догнать Кассьерру будет тяжело»
Мухин: «Для ЦСКА такой сезон, что много очков было потеряно просто так на последних минутах»
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в марте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Спартак»: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости