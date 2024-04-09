Бышовец рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Краснодара» после возвращения в команду главного тренера Мурада Мусаева. Он оценил шансы «быков» на борьбу за чемпионство с «Зенитом».

«Говорить о перестройке «Краснодара» я бы не стал. Приход Мусаева был органически правильно выбран. Игра при Мусаеве соответствовала концепции клуба и того, что хотел видеть президент. Мне думается, что уход Ивича — это и его требования, и переход на легионеров.

В первом матче под руководством Мусаева против «Локомотива» мне показалось, что команда раскрепостилась, и для меня это был положительный момент. Потому что твердые схемы ограничивают соперников. И опять же произошли изменения в составе. Если Мусаеву придется повысить уровень организации игры, а организация связана с игровой дисциплиной, что в свою очередь является признаком класса, тогда, думаю, все будет хорошо», — цитирует Бышовеца Metaratings.ru.

«Краснодар» примет «Зенит» в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.