РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» пообещал сделать главный подарок президенту клуба

15:10
Теги:

«Сочи» в своем официальном Twitter поздравил президента клуба Романа Ротенберга с днем рождения и пообещал остаться в РПЛ.

— Сегодня, 3 января, день рождения отмечает президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг, — говорится в сообщении. — Клуб приложит все усилия, чтобы сделать главный подарок — сохранить команду в РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы желаем Борису Романовичу счастья, здоровья и покорения новых вершин!

После 19 туров «Сочи» с 15 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. От 14-го места, cпасающего от прямого вылета из РПЛ, клуб отделяет четыре очка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир