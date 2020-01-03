«Сочи» пообещал сделать главный подарок президенту клуба

«Сочи» в своем официальном Twitter поздравил президента клуба Романа Ротенберга с днем рождения и пообещал остаться в РПЛ.

— Сегодня, 3 января, день рождения отмечает президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг, — говорится в сообщении. — Клуб приложит все усилия, чтобы сделать главный подарок — сохранить команду в РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы желаем Борису Романовичу счастья, здоровья и покорения новых вершин!

Сегодня, 3 января, день рождения отмечает президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг.



Клуб приложит все усилия, чтобы сделать главный подарок — сохранить команду в РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы желаем Борису Романовичу счастья, здоровья и покорения новых вершин! pic.twitter.com/SnbQ6N2QuL — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 3, 2020

После 19 туров «Сочи» с 15 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. От 14-го места, cпасающего от прямого вылета из РПЛ, клуб отделяет четыре очка.