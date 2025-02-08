Хавбек «Химок» Вера хочет поиграть в клубе ла лиги

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, что хотел бы сыграть в клубе чемпионата Испании.

«Думаю, я был бы готов сейчас играть в чемпионате Испании. Это мечта для всех латиноамериканских футболистов. Но сегодня я думаю только о том, как сделать все самое лучшее для «Химок», чтобы мы здорово завершили сезон», — цитирует Веру «РБ Спорт».

27-летний аргентинец в этом сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных паса.