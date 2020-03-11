«Сочи» — «Оренбург»: видеотрансляция перенесенного матча РПЛ
18:05
Сегодня, 11 марта, «Сочи» примет «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Изначально игра была назначена на 1 декабря, но в итоге была перенесена из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев.
Следить за матчем «Сочи» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице.
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