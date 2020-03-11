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«Сочи» — «Оренбург»: видеотрансляция перенесенного матча РПЛ

18:05
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 11 марта, «Сочи» примет «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Изначально игра была назначена на 1 декабря, но в итоге была перенесена из-за эпидемии ангины у футболистов команды хозяев.

Следить за матчем «Сочи» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Оренбург»

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