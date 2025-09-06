Медина подписал контракт с «Дамаком»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Хесус Медина перешел в саудовский клуб «Дамак». Футболист уже подписал контракт с клубом.

Ранее «СЭ» сообщал, что переговоры о переходе 28-летнего игрока в клуб из Саудовской Аравии находятся на финальной стадии.

Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. За красно-белых парагваец провел 58 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле.