Тренер «Сочи» Бородин сообщил об уходе из клуба по соглашению сторон: «Зенит»? Без комментариев»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин сообщил «СЭ» об уходе из клуба.

— Завтра будет официальный пресс-релиз. Достигли по соглашению сторон. Завтра все объявят, все будет красиво, доступно. Клуб поделится информацией. У меня больше других комментариев нет.

— Правда ли, что вы перейдете в «Зенит»?

— Без комментариев, спасибо.

Ранее «ВсеПроСпорт» сообщил, что тренер покинул клуб. Журналист Иван Карпов сообщал, что 47-летний специалист намерен перейти в «Зенит».

Бородин начал работу в «Сочи» в июне 2018 года. Также он был тренером вратарей во второй команде «Зенита» и в санкт-петербургском «Динамо».

Во время игровой карьеры Бородин выступал за «Зенит», «Торпедо», «Сибирь», «Анжи» и «Химки».