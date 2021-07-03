Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стали известны детали контракта Ангбана с «Сочи»

15:30
Викторьен Ангбан. Фото Instagram
Викторьен Ангбан. Фото Instagram
Теги:

Как стало известно «СЭ», новичок «Сочи» Викторьен Ангбан подписал контракт с российским клубом по схеме «2+1».

24-летний футболист прошлый сезон провел в «Метце». На счету полузащитника 29 игр и одна результативная передача.

Ангбан является воспитанником «Челси». Ранее хавбек также играл за «Сент-Трюйден» и «Гранаду».

За сборную Кот-д'Ивуара Ангбан провел 13 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Губерниев считает, что сборная Украины может стать чемпионом Европы
Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 июля
Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы