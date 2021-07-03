Стали известны детали контракта Ангбана с «Сочи»
15:30
Как стало известно «СЭ», новичок «Сочи» Викторьен Ангбан подписал контракт с российским клубом по схеме «2+1».
24-летний футболист прошлый сезон провел в «Метце». На счету полузащитника 29 игр и одна результативная передача.
Ангбан является воспитанником «Челси». Ранее хавбек также играл за «Сент-Трюйден» и «Гранаду».
За сборную Кот-д'Ивуара Ангбан провел 13 матчей.
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