Семак высказался о будущем Азмуна и Дриусси в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси в клубе.

«На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. И у одного, и у второго контракт заканчивается через год, так что в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает футболистов в зависимости от предложений. А они наверняка будут — и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие игроки», — цитирует Семака Bobsoccer.

Также 45-летний специалист прокомментировал ситуацию с контрактами голкипера Андрея Лунева и защитника Юрия Жиркова.

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба. Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться. Мы с ним разговаривали, вернемся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверно, он многое поймет сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае еще будем», — приводит слова Семака Bobsoccer.

В рамках летних тренировочных сборов в Австрии «Зенит» проведет три товарищеских матча — против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).