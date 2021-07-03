Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак высказался о будущем Азмуна и Дриусси в «Зените»

15:23
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси в клубе.

«На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. И у одного, и у второго контракт заканчивается через год, так что в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает футболистов в зависимости от предложений. А они наверняка будут — и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие игроки», — цитирует Семака Bobsoccer.

Также 45-летний специалист прокомментировал ситуацию с контрактами голкипера Андрея Лунева и защитника Юрия Жиркова.

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба. Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться. Мы с ним разговаривали, вернемся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверно, он многое поймет сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае еще будем», — приводит слова Семака Bobsoccer.

В рамках летних тренировочных сборов в Австрии «Зенит» проведет три товарищеских матча — против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/sergej-semak-klaudinju-i-vlashich-na-segodnjashnij-den-nikakih-dvizhenij-net.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
Водитель маршрутки вытолкал беременную женщину из транспорта
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
Источник назвал приоритетную версию причины самоубийства мэра Коломны
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы