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Дюпин и Макаров прибыли в расположение «Рубина»

13:56
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Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров прибыли в расположение «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

Оба футболиста получили 10 дней отдыха после Евро-2020.

Дюпин и Макаров входили в заявку сборной России на чемпионат Европы, однако оба футболиста ни разу не вышли на поле по ходу турнира.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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