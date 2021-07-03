Дюпин и Макаров прибыли в расположение «Рубина»
13:56
Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров прибыли в расположение «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.
Оба футболиста получили 10 дней отдыха после Евро-2020.
Денис Макаров и Юрий Дюпин присоединились к команде! ?? pic.twitter.com/vrAOIBMoGp— «Рубин» Казань (@fcrk) July 3, 2021
Дюпин и Макаров входили в заявку сборной России на чемпионат Европы, однако оба футболиста ни разу не вышли на поле по ходу турнира.
Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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