Дюпин и Макаров прибыли в расположение «Рубина»

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров прибыли в расположение «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

Оба футболиста получили 10 дней отдыха после Евро-2020.

Денис Макаров и Юрий Дюпин присоединились к команде! ?? pic.twitter.com/vrAOIBMoGp — «Рубин» Казань (@fcrk) July 3, 2021

Дюпин и Макаров входили в заявку сборной России на чемпионат Европы, однако оба футболиста ни разу не вышли на поле по ходу турнира.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.