Агент полузащитника «Халл Сити» Пуэрты отреагировал на возможный переход в ЦСКА

Представитель полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее колумбийские СМИ сообщили, что ЦСКА выиграл борьбу за 22-летнего игрока у других клубов.

«Пуэрта близок к переходу в ЦСКА? Пока нет ничего конкретного», — сказал Кардона «СЭ».

В сезоне-2024/25 Пуэрта выступал за «Халл» на правах аренды из «Байера», в конце июня английский клуб выкупил хавбека и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года.

Футболист провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.