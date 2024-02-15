«Сочи» проиграл узбекскому «Нефтчи» в товарищеском матче

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«Сочи» уступил «Нефтчи» из Ферганы (Узбекистан) в товарищеской встрече — 0:1.

Единственный гол в матче забил Хусаин Норчаев на 9-й минуте.

19 февраля «Сочи» сыграет против «Тюмени», а 23-го числа — с «Факелом».

Весеннюю часть сезона-2023/24 начнет выездным матчем с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.

Товарищеский матч. Клубы

«Сочи» (Россия) — «Нефтчи» (Узбекистан) — 0:1 (0:1)

«Сочи»: Рудаков, Маргасов, Чистяков, Алвес, Аттьят-Аллах, Юсупов, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Кордова, Крамарич.