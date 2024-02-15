Кураньи заявил, что может представить Смолова тренером после завершения карьеры

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, кем видит нападающего московской команды Федора Смолова после завершения карьеры.

«Могу представить Смолова тренером после завершения карьеры. Он — хороший футболист, отлично понимает игру. После завершения карьеры он может быть тренером или менеджером», — цитирует Кураньи Metaratings.ru.

34-летний Смолов выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год и вернулся в команду в 2022-м. Всего за бело-голубых он провел 144 матча, в которых забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.

Также российский форвард в разные годы играл за «Сельту», «Локомотив», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».