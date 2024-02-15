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15 февраля, 17:47

Кураньи заявил, что может представить Смолова тренером после завершения карьеры

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, кем видит нападающего московской команды Федора Смолова после завершения карьеры.

«Могу представить Смолова тренером после завершения карьеры. Он — хороший футболист, отлично понимает игру. После завершения карьеры он может быть тренером или менеджером», — цитирует Кураньи Metaratings.ru.

34-летний Смолов выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год и вернулся в команду в 2022-м. Всего за бело-голубых он провел 144 матча, в которых забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.

Также российский форвард в разные годы играл за «Сельту», «Локомотив», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

Источник: Metaratings.ru
Кевин Кураньи
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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Ростов – Кр. Советов
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