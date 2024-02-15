Бушманов: «Мозесу не удалось продемонстрировать все свое мастерство в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал слухи о том, что защитник Виктор Мозес может покинуть команду.

«Ситуация с Мозесом обычная. Клуб ему не предлагает новый контракт — это нормально. Мозес — футболист очень высокого уровня. Это было понятно сразу, когда его только пригласили в «Спартак». Считаю, что ему не удалось продемонстрировать все свое мастерство в команде по разным причинам», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» готов расстаться с четырьмя игроками, в числе которых Мозес.

33-летний Мозес играет за «Спартак» с 2020 года — сначала он выступал за московскую команду на правах аренды, а в 2021-м красно-белые выкупили футболиста у «Челси».