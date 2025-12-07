Биджиев обратился к игрокам «Динамо» после поражения от «Пари НН»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к команде после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

После игры специалист подал в отставку.

«Я говорил перед игрой, что от судьи можно ожидать чего угодно. Поэтому нельзя было давать ему повода. К сожалению, дали сами им козыри в руки и на этом погорели», — сказал Биджиев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Динамо».

Махачкалинцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В РПЛ «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место.