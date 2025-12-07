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Челестини о матче ЦСКА с «Краснодаром»: «Для нас было бы замечательным подарком уйти в отпуск на первом месте»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Ребята заслужили сыграть в матче такого уровня, и для нас было бы замечательным подарком уйти в отпуск, будучи на первом месте. Почему в стартовом составе Вильягра, а не Матеус Алвес? Есть тактические причины, плюс Матеус на этой неделе не был в идеальном состоянии в физическом плане. Мы до последней минуты не знали, сможет ли он принять участие в игре.

Как проходил выбор форварда? На самом деле, для меня была благоприятная неделя. Мусаев был доволен, Попович — тоже. Команда довольна после победы, соответственно, выбор был легким. Почему выбор пал на Поповича? Способ, форма игры Матийи отличается от того, как играет Мусаев. Если мы хотим победить сегодня, значит, нам нужно провести хороший матч в плане владения мячом. Очевидно, что нам нужно провести хороший матч и в обороне, но если мы будем воплощать в жизнь нашу игру с доминирующей позиции... «Краснодар» за счет своих качеств, стандартов и контратак может существенно усложнить нам жизнь, поэтому нам нужно контролировать мяч», — сказал Челестини в эфире «Матч Премьер».

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 37 очками. Лидером является «Зенит» (39 очков), который уже провел свой матч в 18-м туре чемпионата России.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 7&nbsp;декабря 2025 года.«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.
07 декабря 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:2
ЦСКА

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Фабио Челестини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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