«Сочи» — «Краснодар»: Сперцян забил быстрый гол

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет на 5-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0. Полузащитник забил с передачи Жуана Батчи.

Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 13:45. Фишт (Сочи)

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