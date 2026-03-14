Агент Рассказова: «Рассматриваем предложение «Крыльев». Малое количество игрового времени не связано с контрактом»

Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис объяснил «СЭ» небольшое количество игрового времени футболиста после возобновления сезона, а также рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с самарским клубом.

После возобновления сезона-2025/26 Рассказов пропустил матч «Крыльев» с московским «Динамо» (0:4) в 19-м туре РПЛ, после чего сыграл по 13 минут в четвертьфинале пути регионов FONBET Кубка России с «Оренбургом» (2:0) и в матче 20-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:0).

— Николай из-за травм пропустил большую часть сборов, поэтому главное для него сейчас — набрать оптимальные кондиции. Он уже выходил на замену в официальных матчах. Думаю, после международной паузы полноценно вернется в строй и будет готов играть в стартовом составе команды, — сказал Мижигурскис «СЭ».

— То есть, его нечастое появление на поле не связано с тем, что контракт с «Крыльями» все еще не продлен?

— Повторюсь, игрок полностью пропустил первый и третий сборы, начав тренироваться в общей группе только после матча с «Динамо». Сейчас он набирает форму и игровой тонус, а для этого нужно время. Что касается контракта, мы получили предложение о продлении от «Крыльев Советов». В настоящий момент рассматриваем его. Оценил бы это предложение как достойное. Но сейчас на первом месте — набрать форму и сохранить для команды прописку в Премьер-лиге. А уже потом будем принимать решение относительно будущего.

В этом сезоне 28-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Крылья» во всех турнирах, сделав 4 голевые передачи.

После 20 туров самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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