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Агент Рассказова: «Рассматриваем предложение «Крыльев». Малое количество игрового времени не связано с контрактом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис объяснил «СЭ» небольшое количество игрового времени футболиста после возобновления сезона, а также рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с самарским клубом.

После возобновления сезона-2025/26 Рассказов пропустил матч «Крыльев» с московским «Динамо» (0:4) в 19-м туре РПЛ, после чего сыграл по 13 минут в четвертьфинале пути регионов FONBET Кубка России с «Оренбургом» (2:0) и в матче 20-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:0).

— Николай из-за травм пропустил большую часть сборов, поэтому главное для него сейчас — набрать оптимальные кондиции. Он уже выходил на замену в официальных матчах. Думаю, после международной паузы полноценно вернется в строй и будет готов играть в стартовом составе команды, — сказал Мижигурскис «СЭ».

— То есть, его нечастое появление на поле не связано с тем, что контракт с «Крыльями» все еще не продлен?

— Повторюсь, игрок полностью пропустил первый и третий сборы, начав тренироваться в общей группе только после матча с «Динамо». Сейчас он набирает форму и игровой тонус, а для этого нужно время. Что касается контракта, мы получили предложение о продлении от «Крыльев Советов». В настоящий момент рассматриваем его. Оценил бы это предложение как достойное. Но сейчас на первом месте — набрать форму и сохранить для команды прописку в Премьер-лиге. А уже потом будем принимать решение относительно будущего.

В этом сезоне 28-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Крылья» во всех турнирах, сделав 4 голевые передачи.

После 20 туров самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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