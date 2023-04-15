«Сочи» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Хохлова

«Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий Жуан Батчи. Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов удвоил преимущество команды на 48-й минуте.

Это первый матч «Сочи» под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Хохлова, который сменил Курбана Бердыева.

«Краснодар» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Сочи» занимает девятое место (31).

В следующем туре «быки» на выезде сыграют со «Спартаком» 24 апреля, а сочинцы 23 апреля встретятся с «Ахматом».