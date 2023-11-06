«Сочи» — «Динамо»: гости сравняли счет благодаря дебютному голу Чавеса

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«Динамо» сравняло счет в матче с «Сочи» в 14-м туре РПЛ — 1:1.

На 24-й минуте счет открыл полузащитник сочинцев Никита Бурмистров, а две минуты спустя бело-голубые сравняли счет благодаря дебютному голу Луиса Чавеса.