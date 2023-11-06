Чавес стал первым мексиканцем, забившим гол в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес забил свой дебютный гол за команду в ворота «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

На 26-й минуте хавбек бело-голубых сравнял счет встречи.

Чавес в летнее трансферное окно перешел в «Динамо» из «Пачуки». 27-летний полузащитник стал первым мексиканцем в истории РПЛ. Поэтому его дебютный гол также стал первым для представителей Мексики в чемпионате России.