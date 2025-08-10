Футбол
10 августа, 17:41

Канчельскис о «Спартаке»: «Назовите ФИО руководителя клуба, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте «Спартака» в РПЛ.

«Я уже на протяжении долгого времени говорю, что «Спартак» будет бороться за четвертое-пятое место. Руководителям надо задавать вопросы: что они хотят, почему так происходит? Кто руководитель в «Спартаке»? Кто за все отвечает? Раньше был Федун, ему можно было задать вопросы. А сейчас кто? Назовите мне ФИО руководителя «Спартака». Все начинают валить на «Лукойл», но кто именно-то отвечает за клуб? Никто ничего не знает. Все перекладывают ответственность. Стрелочники. Назовите ФИО руководителя, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие. У «Спартака» самая большая армия фанатов в России, они переживают и бьются за клуб. Мне просто жалко болельщиков. Пусть они соберутся, будет их 30-50 тысяч человек и пускай этот руководитель перед ними извиняется за то, что происходит в клубе. «Спартак» уже 10 лет ерундой занимается», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года, набрав при Станковиче всего 4 очка за 4 тура РПЛ: красно-белые идут на 11-м месте в таблице.

Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • АйЯЯйКиН-СССР

    согласен, но не намного... Поганая надпись с этого сезона МОСКВИЧ, на горле майки Спартака - приносит денег больше, чем продажа билетов за весь сезон на домашние матчи. Главное - что "на слуху" и надпись поперек груди мелькает. А что там написано, лукойл или газпром, это не важно.

    11.08.2025

  • lvb

    ПНХ, "чморо", твое место у парвши

    11.08.2025

  • маар

    Андрей прав 100500раз. Пора этих горе-руководителей призвать к ответу и прогнать к той матери ссаной тряпкой. Опустили славный клуб ниже плинтуса. Так поступают только настоящие враги.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Да - устроили гонку бабок! Как ни крути, а всегда виновать главный)

    11.08.2025

  • _моро

    памперс, просто заткнись, дебил старый

    11.08.2025

  • _моро

    памперс) канчела свинячья - это то что дало жизнь тебе, гоняй сынку и рыло не открывай на уважаемый людей

    11.08.2025

  • m_16

    Вот не скажи. При занятии первого места итоговый выхлоп от вложений в рекламу существенно больше.

    11.08.2025

  • m_16

    Вот же гадские питерцы, да?

    11.08.2025

  • allerc

    Если бы не огромное лукойловское бабло, крючкахвостые уже давно вылетели бы в пердив.

    11.08.2025

  • Юмнов

    Понятно, что найти главного урода будет сложно или даже невозможно. Но хотя бы не пользуйтесь продукцией этих негодяев нефтяных. Хотя бы так им испортить жизнь. Бойкот заправкам Лукойла! Кто за?

    11.08.2025

  • PTUHADD

    За Спартак не играл, а болельщиков ему жалко, а Динамо Брянск тренирует,болельщиков Динамо ему не жалко.Там в 6-55 поезд, я даже подвезу до вокзала и в11-03 он в столице , там и пусть о Спартаке рассуждает.

    10.08.2025

  • PTUHADD

    А может этот физрук за Динамо Брянск посмотрит? Белгороду проиграли по всем статьям, а он все про Спартак разглогольствует.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Юлий, приезжайте в Москву 16. Там и соберете.

    10.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Извиниться???((( Скажу лучше вот что. Вообще боление за какую-либо команду интересная штука. Болельщик искренне думает, что имеет что-то общее со своей командой, раз за нее переживает, но большинству даже с возрастом не понять того, что любому клубу насрать на своих болельщиков, а уж такому бардаку в Спартаке как сейчас и подавно. Проще парни относитесь к болению, вам же будет лучше. Никто и никогда не перед кем извиняться не будет, все это сказки в розовых очках. Поэтому когда я слышу такую чушь как "Мы с командой и в горе и в радости", у меня сразу возникает картина не очень умного человека, скорее всего малолетки, это если по мягче. Потому что в горе и в радости надо в браке с женой жить, а болеть надо с умом. Потому что мы все настолько далеки от якобы своих команд, что боление, оно в принципе занятие очень глупое. Относитесь к этому как к развлечению, не более. Потому что даже если ваша команда выиграет ЛЧ, ваша жизнь не улучшится ни на грамм.

    10.08.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    Это что же, пройти очищение лигой-пари?

    10.08.2025

  • nekony

    Сам недолюбливаю Канчельскиса, но на этот раз он сказал всё верно.

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Я думаю всех триггерит в основном "сотый сезон"

    10.08.2025

  • Gordon

    Увы,не 10, а 20 лет. Просто один раз повезло - одно к одному у нас сложилось - и то умудрились развалить.

    10.08.2025

  • Ю.Ю.

    Прошу прощения))) Но столетия и Спартака, и ЦСКА такие же псевдо, как и у Зенита. Только вот пеняют этим только СБГ.

    10.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Тоже мне секрет полишенеля. Кто владеет Лукойлом? Вот вам и ответ на вопрос. Спартак полностью развален и неподготовлен к сезону. С такой игрой в лучшем случае середина таблицы пердива.

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    При всей ситуации: причем здесь Каньчелскис?....хорошая карьера в больших клубах..но , зачем становиться мемом, Андрей?..прикалываются над тобой..бухать тоже заканчивай...слабо?

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Я к Спартаку никакого отношения не имею.

    10.08.2025

  • Вася

    вроде денег на трансферы не жалеют, игроки как минимум неплохие, непонятно только, ищют крайнего защитника за 10-15 лямов, а лучшего на данный момент крайка продают за 300т. в раме 0, лучший нап. на лавке, в основе кривоногий и хромой пенсионер!

    10.08.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    Малышев - это зиц-председатель Фунт :))

    10.08.2025

  • rashton22

    притомил, ей богу. канчельскис известный футболист. его мнение ценно. а такие критиканы пусть идут.

    10.08.2025

  • rashton22

    что не так он сказал? очеоедной убогий критикан. лишь бы пернуть.! сколько вас дебилов, утомили.ей богу. любого выпусти, обхают.

    10.08.2025

  • Ю.Ю.

    Возможно. Только вот своё столетие никогда псевдо не именуете. P.S. А то, что наши руководители натягивают сову, полностью согласен.

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Возможно. Но только Спартак не натягивал сову на глобус и не бредил о втором юбилейном сезоне первого столетия.

    10.08.2025

  • Ю.Ю.

    Постановление № 45 Президиума Всесоюзного Совета Физической Культуры при ЦИК СССР от 19 апреля 1935 г. «Об организации добровольного физкультурного об-ва «Спартак» в системе Промысловой кооперации» - Утвердить представленный устав об-ва «Спартак» и положение о центральном совете. - Представленный проект формы, флага, эмблемы и билета об-ва «Спартак» утвердить. - Утвердить председателем Оргбюро об-ва «Спартак» тов. Василевского К.В. - Предложить Краевым, Областным и Республиканским Советам физкультуры обеспечить практическую помощь и систематическое руководство в деле организации и деятельности об-ва «Спартак». - Предложить Оргбюро об-ва «Спартак» немедленно приступить к организационному оформлению центрального совета и своих местных организаций и приступить к подготовке созыва Всесоюзного съезда об-ва «Спартак». Председатель ВСФК при ЦИК СССР В.Н.Манцев Отв. Секретарь ВСФК при ЦИК СССР И.И.Харченко ------------------------------------------------------- Тоже ведь ПСЕВДО.

    10.08.2025

  • ровнов

    Пусть Зенит пожалеет.

    10.08.2025

  • Ю.Ю.

    Мне просто жалко болельщиков. Пусть они соберутся, будет их 30-50 тысяч человек... ------------------------------- Так это надо по всей необъятной России такое количество болел собирать))

    10.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Ерундой занимается сам Кончита - пиарится на горе болел. Имена давно известны: зиц-председателем посажен бухгалтер Малышев, по факту занимается распилом и издевается над клубом Жданов. Но задать вопрос конкретно по ним у Кончиты очко жим-жим...

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Победа Спартака будет более весёлым событием) Он всё равно на чемпионство не претендует в этом сезоне, а псевдостолетним очки отдавать не стоит.

    10.08.2025

  • Бен Ричардс

    Руководитель (фактический, а не номинальный) всегда тот, кто принимает или определяет решения по главным вопросам - финансирование, назначение ключевых руководителей в управлении и подготовке команды. Все интересующиеся это знают, кроме Канчельскиса. Да и он наверняка знает, но не хочет называть. Похоже предусмотрительно тупит на всякий случай, чтобы не портить отношения.

    10.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Канчельскис и болелы переживают как за свое :rofl::rofl::rofl: С какой стати извиняться перед болельщиками за свою собственность, которая даже не основной профильный бизнес, а просто медийный проект, обслуживающий основной бизнес, продающий место на майках для узнаваемости основного бренда?...Болельщики они кто такие для владельца команды? Акционеры Лукойла? ВАМ С ФАН АЙДИ НАГЛЯДНО ВСЕ ПОКАЗАЛИ. Кто вы и что вы. Что вы есть, что вас нет, - НИКТО не расстроится. Билеты покупаете? Не смешите их 10ю миллионами рублей раз в две недели. А вы еще указывать хотите, как чужой бизнес вести:rofl::rofl::rofl: Футбол в России - это не бизнес. ФУТБОЛ - ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕСА:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Займет Спартак с 1 по 5 место- да пофигу, никто не расстроится, главное - 30 туров в телевизоре реклама (лукойла, газпрома, втб, аэрофлота, озона итд). И это касается всех команд, и Зени, и динамиков, и коников, ВСЕХ.:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    10.08.2025

  • NapoliFC

    Зачем руководитель полностью частной компании будет отчитываться перед болельщиками? Ради 1,5 процентов бюджета от продажи билетов? Организованные болельщики на матчи не ходят. Канчельскис бредит как обычно.

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я надеюсь Зинуля со Спартаком ничейку скатают!

    10.08.2025

  • igorlvov

    за четвертое-пятое место........спасибо за доверие конечно! Но нам бы за стыки уцепиться! :))) ВСЁ упыри из Лукойла убили клуб! Способов реанимации и не вижу! Возможна только реинкарнация! :))))

    10.08.2025

  • hattabych

    Канчельскис признал Спартак самым популярным футбольным клубом России.

    10.08.2025

  • lvb

    Приветствую. Гендир в нашем случае... обычный наемный работник. Нуно предсовдира спрашивать). Вот он-то за все и отвечает. Алекперов? Вот не знаю))

    10.08.2025

  • lvb

    Горик, вау). Юноша, а где Ваше мнение о том шо тут рассказывает Канчела? Оно тоже важно... "ваш пассаж очень важен для нас, мы Вам перезвоним")))(с)

    10.08.2025

  • Слоноул

    Где же здесь безобразие? Перед нами абсолютно логичное развитие событий. Безобразием была торговля Спартаком наследием советского футбола в "святые девяностые".

    10.08.2025

  • Fanatico

    Генеральным директором ФК «Спартак-Москва» является Олег Малышев. Он был назначен на эту должность решением совета директоров клуба в июне 2023 года, сменив на этом посту Евгения Мележикова

    10.08.2025

  • Иван Л.

    И уж куда поболе, чем 10 лет

    10.08.2025

  • Горик Джанлукян

    он не может свое мнение высказать? Спартак - самый популчрный коуб России. Он сказал журналисту, что переживает за болельщиков. Все верно он сказал

    10.08.2025

  • spar001

    безобразие - это еще мягко сказано...

    10.08.2025

  • hovawart645

    Из Спартака сперва сделали сиротку, которому строят дом, и заодно микрорайон, а сейчас тупо прачечную - моют бабло на трансферах.

    10.08.2025

  • lvb

    А с какого бодуна оный Канчела вообще что-то предъявляет? Никогда за ФК СМ не играл, у нас в СССР/Россия фактически мало что показал. 15 лет тренить пытается, ПРО имеет.. а толку чуть. Ноне Брянск аж тренит, по старым временам чуть ли не ЛФЛ. Пусть за себя расскажет, как докатился до жизни такой. Как Мостовой ... бакланит регулярно.. а сам-то ноне никто и звать никак. "КТО" он был в МЮ, лет 30 назад, его уже почти и не помнят, разве что по роликам на ютубе. Ну и?))

    10.08.2025

