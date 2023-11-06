«Сочи» — «Динамо»: если зафиксирован фол на Джорджевиче, почему не назначен пенальти на Тюкавине?

На 71-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» защитник хозяев поля Вячеслав Литвинов, завершая прыжок, наступил шипами на левую бутсу Константина Тюкавина.

Произошло это в штрафной площади сочинцев, мяч в тот момент находился в игре.

Владислав Безбородов в отличие от 36-й минуте, когда был наступ со стороны Элиэзера Дасы на бутсу Луки Джорджевича, 11-метровый удар не назначил.