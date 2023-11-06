Дркушич уверен, что «Сочи» останется в РПЛ

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не слежу за высказываниями журналистов и экспертов. Для меня важно, как себя чувствуют команда и я сам. «Сочи» — не тот клуб, который должен находиться на последнем месте. У нас очень много качественных игроков, в конце сезона все будет хорошо. «Сочи» несомненно останется в Премьер-Лиге», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью (3:3). «Сочи» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).