«Сочи» — ЦСКА: гости ведут в счете после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Сочи» по итогам первого тайма матча 22-го тура чемпионата России — 1:0.

На 15-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник сочинской команды Дмитрий Чистяков. Игра проходит на «Арене Фишт» в Сочи.

ЦСКА после 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Сочи» располагается на последней позиции (13 баллов).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.