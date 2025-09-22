«Сочи» — ЦСКА: Челестини совершил обратную замену Алеррандро

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини совершил обратную замену форварда Алеррандро во втором тайме матча с «Сочи» в 9-м туре РПЛ.

Бразилец в перерыве заменил Артема Шуманского. А на 83-й минуте вместо Алеррандро на поле вышел Родриго Вильягра. На 80-й минуте 25-летний нападающий получил желтую карточку.