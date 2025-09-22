«Сочи» — ЦСКА: кто прав — Осинькин или судья? За что Сухой назначил пенальти?

На 53-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА судья Алексей Сухой не отреагировал назначением пенальти на случившееся в штрафной площади сочинцев и продолжил игру.

Однако спустя примерно две минуты после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Ранэля Зиякова рефери отправился к монитору, потратил немало времени на просмотр повторов и объявил о наказании Александра Солдатенкова 11-метровым ударом за игру рукой.

Протесты игроков «Сочи» и его тренера Игоря Осинькина, естественно, на вердикт Сухого повлиять уже не могли. Но кто из них прав?

В этом сезоне в российском футболе наконец изменилась трактовка эпизодов, когда контакт мяча с рукой происходит после блокировки — когда удар успешно блокируется ногой, а мяч потом явно меняет свою траекторию в сторону руки. Именно так и произошло в случае с Солдатенковым — мяч полетел в его правую руку от его правой ноги, изменив траекторию. Почему же тогда назначен пенальти?