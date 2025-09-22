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Агент форварда «Крыльев Советов» Ракова рассказал, когда футболист вернется к тренировкам

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил «СЭ» на вопрос о сроках восстановления футболиста.

20-летний Раков получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.

«Нужно сейчас закончить курс, назначенный врачами. Сейчас Вадим делает то, что ему предписали врачи после основного обследования. Была информация, что через 3-4 недели он приступит к тренировочным занятиям. Отталкиваемся от этого», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 8 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Вадим Раков
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ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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