Агент форварда «Крыльев Советов» Ракова рассказал, когда футболист вернется к тренировкам

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил «СЭ» на вопрос о сроках восстановления футболиста.

20-летний Раков получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.

«Нужно сейчас закончить курс, назначенный врачами. Сейчас Вадим делает то, что ему предписали врачи после основного обследования. Была информация, что через 3-4 недели он приступит к тренировочным занятиям. Отталкиваемся от этого», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 8 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.