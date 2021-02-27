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«Сочи» — «Арсенал»: хозяева забили третий гол

20:19
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«Сочи» забил еще один мяч в ворота «Арсенала» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 58-й минуте отличился Жоаузинью. Счет матча — 3:0 в пользу «Сочи».

Сочи — Арсенал Т

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