РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — «Арсенал»: хозяева забили два мяча подряд

20:16
Теги:

«Сочи» вышел вперед в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Сразу после этого хозяева забили и второй мяч.

На 51-й минуте отличился Антон Заболотный. Сергей Терехов на 53-й минуте забил второй мяч. Счет матча — 2:0 в пользу «Сочи».

Сочи — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7275
Все опросы
Кто фаворит весенней части чемпионата России-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир