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Андреев — о ролике «Динамо»: «Если к тебе относятся с уважением, то и ты тоже. А если иначе, то реакция соответствующая»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на видеоролик московского «Динамо» в соцсетях.

Аккаунт бело-голубых выложил в тик-токе фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

Позже «Оренбург» ответил москвичам, вспомнив про тренера Марцела Личку, за которого бело-голубые заплатили 1 миллион евро.

«Было высказывание со стороны «Динамо» — полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», — сказал Андреев «СЭ».

В ответ на пост «Динамо» пресс-служба «Зенита» упомянула оскорбительный счетчик, который подсчитывает число поражений москвичей — согласно фанатской теории, бело-голубые станут чемпионами России только спустя 3000 поражений.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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