«Динамо» победило «Ростов» благодаря голу Сергеева

«Динамо» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России обыграло «Ростов» (1:0). Победный гол забил нападающий Иван Сергеев. Этот мяч стал дебютным для 30-летнего форварда за бело-голубых.

Валерий Карпин одержал первую победу на посту главного тренера москвичей, ростовчане потерпели второе поражение подряд.

В играх 3-го тура 2 августа «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром», «Ростов» примет «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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