«Сочи» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

«Сочи» и «Ахмат» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

В стартовом составе сочинцев впервые в сезоне оказался полузащитник Кристиан Нобоа, который выходил на замену в предыдущих двух турах.

Новичок «Ахмата» и лучший бомбардир премьер-лиги в прошлом сезоне Гамид Агаларов остался в запасе грозненцев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Миладинович, Юсупов, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Жоаозиньо.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Ильин.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Кадыров, Фольмер, Швец, Садулаев, Умаев, Конате, Агаларов.

Матч «Сочи» — «Ахмат» состоится сегодня, 30 июля в Сочи. Начало — в 20.00 (мск).