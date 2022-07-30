Йоканович — об игре с «Факелом»: «Даже потеряв Фомина, мы не должны были отдавать этот матч»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал выездную игру с «Факелом» (3:3) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Почему «Динамо» сыграло по-разному в первом и втором таймах?

— Мы ужасно начали второй тайм, пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень тяжело.

— Как оцените игру центральных защитников и дебют Роберто Фернандеса?

— Я не стал бы говорить исключительно об игре центральных защитников. Нужно говорить о всей команде. Мы действовали недостаточно надежно. Мы заканчивали матч с 7 молодыми футболистами, у которых нет достаточного опыта игры под таким давлением, и в концовке это сказалось.

— Насколько серьезна травма Даниила Фомина? Насколько она повлияла на игру команды?

— Конечно, он очень важный игрок для нашей команды, учитывая его опыт. К тому же он является капитаном, и его уход с поля повлиял на игру. Но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч. Забить три гола на выезде и не победить — это тяжело для любой команды. Мы должны сделать серьезные выводы, чтобы не допускать таких ошибок в дальнейшем.