«Зенит» — «Локомотив»: Вендел открыл счет во втором тайме

Полузащитник «Зенита» Вендел открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива». Он отличился во втором тайме — 1:0.

Клаудиньо сделал передачу пяткой в штрафную на Вендела. Тот отдал мяч на Маттео Кассьерру, но удар нападающего заблокировали. Зато отскок пришел к Венделу, который поразил ворота.

Бразилец забил второй гол в нынешнем сезоне РПЛ.