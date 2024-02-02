«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «Ахматом»

«Сочи» в товарищеском матче в турецком Белеке сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0.

При этом сочинцы не смогли реализовать пенальти в первом тайме.

В следующем матче «Сочи» 8 февраля встретится с болгарской «Славией», «Ахмат» 13 февраля сыграет с «Крыльями Советов».