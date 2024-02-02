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2 февраля, 18:40

Масалитин поздравил Карпина с юбилеем: «Парень сам себя сделал!»

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Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 55 лет.

«Желаю ему здоровья, терпения и удачи на тренерском поприще! И чтобы никто не мешал ему реализовывать свои планы. У него неплохо получается и в «Ростове», и в сборной России. У него прекрасная карьера, парень сам себя сделал! Сейчас работает на благо российского футбола», — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.

Валерий Карпин
Валерий Масалитин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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