Масалитин поздравил Карпина с юбилеем: «Парень сам себя сделал!»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 55 лет.

«Желаю ему здоровья, терпения и удачи на тренерском поприще! И чтобы никто не мешал ему реализовывать свои планы. У него неплохо получается и в «Ростове», и в сборной России. У него прекрасная карьера, парень сам себя сделал! Сейчас работает на благо российского футбола», — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.