Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи». Игру пропускает дисквалифицированный тренер сочинцев Владимир Федотов.

— Приехали в гости к одной из самых организованных команд, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Они очень хорошо анализируют соперника, готовят сюрпризы. Судя по составу, они как раз подготовились.

Мы готовились к тому, что «Сочи» показывал в предыдущих матчах. А что будет на поле, зависит от того, что покажем на поле.

Что касается поля, надо спросить у футболистов после игры. Иногда картинка не соответствует содержанию.

Отсутствие Федотова? Я его не почувствовал. Я вышел на поле и сразу почувствовал его жгучий взгляд.